WIEN (dpa-AFX) - Deutschland und Österreich sehen gute Chancen, dass das Europageschäft der Videoplattform TikTok in europäische Hände kommt. Wenige Tage nach dem gemeinsamen Vorstoß registriere er eine positive Resonanz auf politischer Seite wie auf der Seite möglicher Investoren, sagte Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer in Wien. "Eine ganze Reihe von europäischen Staaten befürworten diese Initiative." Weimer und der österreichische Digitalstaatssekretär Alexander Pröll sprachen offiziell eine Einladung an den chinesischen Konzern zu Verhandlungen aus.

Ziel: Joint Venture mit mindestens 51 Prozent

Angestrebt werde ein Joint Venture, bei dem europäische Investoren mindestens 51 Prozent am Europageschäft hielten, sagte Weimer. "Ziel ist es, dass wir verhindern, dass sensibelste Daten der Europäer, sowohl private, intime Daten, als auch sicherheitsrelevante Daten abfließen an den chinesischen Geheimdienst." Da gehe es um die nationale Sicherheit. Das bedeute, dass es sich nicht nur um eine geschäftliche Frage drehe, sondern auch um einen Eingriff in die Datenhoheit, erläuterte Weimer.

Vorbild des Verfahrens seien die USA. Dort hatte der TikTok-Mutterkonzern ByteDance eine Vereinbarung zur Gründung eines mehrheitlich in US-Besitz befindlichen Gemeinschaftsunternehmens für das amerikanische Geschäft der Plattform abgeschlossen.

2027 entscheidendes Jahr

Sobald der Konzern spüre, dass es die europäischen Regierungen ernst meinten, werde TikTok selbst ein Interesse an Gesprächen haben, so Weimer. Das nächste Jahr werde entscheidend, hieß es. "Ende 2027 wären wir gern im Prozess so weit, dass wir das Projekt erfolgreich abgeschlossen haben." Informierte Kreise gehen von einem zweistelligen Milliardenbetrag aus, der für den Einstieg nötig wäre.

TikTok erreicht den Angaben zufolge in Europa etwa 200 Millionen Menschen. Etwa ein Drittel der Bevölkerung von Deutschland und Österreich nutze die Plattform. "Wer die Plattform kontrolliert, kontrolliert, was Millionen Europäer und Europäerinnen sehen, denken und teilen", sagte Pröll./mrd/DP/zb