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22.10.2026 13:51:53

Weinfestival Basel 2026: Die grösste begehbare Vinothek der Nordwestschweiz öffnet am 24. Oktober ihre Türen

MCH Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Weinfestival Basel 2026: Die grösste begehbare Vinothek der Nordwestschweiz öffnet am 24. Oktober ihre Türen

22.10.2026 / 13:51 CET/CEST

Medienmitteilung

Basel, 22. Oktober 2026

Vom 24. Oktober bis 1. November 2026 wird die Halle 2 der Messe Basel zum Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber. 145 Ausstellende und Partner präsentieren während neun Tagen rund 3’000 Weine aus der Schweiz und der ganzen Welt. Ergänzt wird die grösste begehbare Vinothek der Nordwestschweiz durch ein vielfältiges Programm mit Wine-&-Dine-Abenden, Masterclasses, Weinraritäten, alkoholfreien Weinen, Kunst, Film und Musik.

Besucherinnen und Besucher treffen Winzerinnen und Winzer, Importeure sowie Weinfachleute persönlich, erfahren mehr über Rebsorten, Terroirs und Vinifikation und können ihre Favoriten direkt vor Ort bestellen. Ob renommierte Klassiker oder Neuentdeckungen aus weniger bekannten Weinregionen – das Weinfestival Basel bringt die Vielfalt der nationalen und internationalen Weinwelt an einem Ort zusammen. Projektleiter René Zürcher streicht den Erlebnisfaktor des Festivals heraus: "Weine einkaufen am Weinfestival Basel ist Einkaufen mit allen Sinnen: entdecken und degustieren, persönliche Gespräche führen und die Atmosphäre erleben, die nur Live-Events bieten können. Hinzu kommen zahlreiche neue Formate, die weit über eine Degustation hinausgehen."

Grand Opening: Genussauftakt bereits vor der offiziellen Eröffnung
Bereits am Donnerstag, 22. Oktober, zwei Tage vor dem offiziellen Start, beginnt die Genussreise. Drei Basler Restaurants laden gemeinsam mit Weinpartnern des Festivals zu exklusiven Wine & Dines ein. Jeder Abend widmet sich einem eigenen Weinland beziehungsweise einer ausgewählten Region: von Burgund und Bordeaux über Südafrika bis nach Italien. Mehrgängige Menüs werden mit ausgewählten Weinen kombiniert und von fachlichen Erläuterungen begleitet.

Masterclasses, Weinkino und Müller-Thurgau im Fokus
In verschiedenen Masterclasses vermitteln Fachleute Wissen rund um ausgewählte Themen der Weinwelt. Die vom Weinfestival und Medienpartner VINUM organisierten Formate reichen vom Wein-Basiskurs bis zu vertiefenden Seminaren über Garnacha, Prosecco DOCG oder Gavi.

Neu lanciert wird gemeinsam mit SWISS WINE VALAIS das Weinkino. Besucherinnen und Besucher begeben sich auf eine filmische Reise durch das Wallis und degustieren dazu ausgewählte Walliser Weine. Ein weiterer Programmschwerpunkt gilt der Rebsorte Müller-Thurgau. Ein eigener Weinlehrpfad widmet sich dem Erbe des Schweizer Rebenzüchters Hermann Müller-Thurgau. Am Eröffnungstag wird der Dokumentarfilm «Das Genie vom Bodensee» gezeigt und von Filmemacher Markus Matzner begleitet. Am zweiten Festivalwochenende führt Jürg Bachofner, langjähriger Direktor des Branchenverbands Deutschschweizer Wein, persönlich durch Verkostungen. "Mit dem Müller-Thurgau-Schwerpunkt möchten wir die Geschichte, Vielfalt und Aktualität dieser Rebsorte auf anschauliche Weise erlebbar machen", sagt René Zürcher.

Von gereiften Raritäten bis zu alkoholfreiem Wein
Zwei Bars laden zu ganz unterschiedlichen Entdeckungen ein. An der Bar "Les Raritées" serviert Weinexpertin Regina Edes-Gibbings an vier Abenden sorgfältig gereifte Spitzenweine glasweise – Raritäten, die sonst nur Sammlerinnen und Sammlern oder der Spitzengastronomie vorbehalten sind. Die Bar "Les Découvertes", betreut von Winzer und Sommelier Armin Sütterlin, widmet sich der neuen Generation alkoholfreier Weine und zeigt, was moderne Entalkoholisierung heute leisten kann.

Ausstellung WINEArt verbindet Kunst und Wein
In der WINEArt präsentieren 13 Künstlerinnen und Künstler aus Basel und der Region ihre Werke auf rund 900 Quadratmetern – in Kooperation mit dem Verein KunstWerkBasel. Zu ausgewählten Kunstwerken werden passende Weine ausgeschenkt. Die Vernissage findet am Eröffnungstag um 14.00 Uhr statt. Der Zugang zur Kunstausstellung ist im Festivalticket enthalten.

Afterparty im CUBE
An vier Abenden – am 24., 29., 30. und 31. Oktober – lädt die Afterparty im CUBE direkt beim Festivalausgang zum Weiterfeiern ein. Wechselnde Mottos sorgen für Abwechslung. Für Gäste des Weinfestivals ist der Eintritt kostenlos.

Über die MCH Group
Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk fu¨r globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie u¨ber die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zu¨rich. Das Unternehmen beschäftigt u¨ber 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.

Media Contact 
MCH Group AG 
Head of Group Media and Public Affairs
Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MCH Group AG
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4058 Basel
Schweiz
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E-Mail: info@mch-group.com
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