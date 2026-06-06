BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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06.06.2026 09:49:40

Weinkeller wird 125 Jahre alt : Was BASF tief unter seinem Stammwerk versteckt

Mit Kunststoffen und Chemikalien wurde BASF zum Weltkonzern. Doch zum Unternehmen gehört auch ein Bereich, den nur wenige kennen: Ein Weinkeller mit rund einer Million Flaschen. Zum 125. Geburtstag öffnet er seine Türen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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