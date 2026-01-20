20.01.2026 12:39:00

Weinkonsum in Österreich erneut gesunken

Die Zurückhaltung der Konsumenten macht auch vor Genussmitteln nicht halt. Die Menschen haben sowohl im Handel als auch in der Gastronomie weniger Wein gekauft bzw. konsumiert. Im heimischen Lebensmitteleinzelhandel wurden in den ersten drei Quartalen 2025 um insgesamt 5,2 Prozent weniger Wein verkauft, der Umsatz ging um 2,5 Prozent zurück. Im Gastronomie-Großhandel sank der Weinabsatz zwischen Jänner und September 2025 um 4,6 Prozent und der Umsatz um 0,9 Prozent.

Diese Zahlen gab die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) am Dienstag unter Berufung auf Daten von NielsenIQ und Gastrodata bekannt.

Rückgänge im In- und Ausland

"Der Weinsektor steht derzeit weltweit unter Druck - steigende Kosten, ein verändertes Konsumverhalten und wirtschaftliche Unsicherheiten betreffen praktisch alle Weinländer", sagte ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke laut einer Aussendung. Sowohl im Inland als auch im Export mussten Rückgänge verzeichnet werden.

Bei den Exporten sei 2025 mit Rückgängen im einstelligen Prozentbereich zu rechnen, insbesondere im Weißweinsegment. Hauptgrund dafür sei die kleine Erntemenge 2024, die rund 20 Prozent unter dem Durchschnitt gelesen sei und zu Einschränkungen in der Marktversorgung führte. Der wichtigste Exportmarkt Deutschland und viele weitere EU-Märkte schwächelten, während US-Zölle die Verkäufe im wertmäßig zweitwichtigsten Exportland dämpften, heißt es laut dem Branchenverband. Einzelne Märkte wie Kanada, Japan, China und skandinavische Länder zeigten aber dynamisches Wachstum.

Verstärkte Werbemaßnahmen geplant

Trotz insgesamt rückläufiger Verkaufszahlen habe österreichischer Wein seinen Marktanteil ausgebaut, so die ÖWM. Rund 70 Prozent der verkauften Weine sowie mehr als 75 Prozent des Weinumsatzes im Lebensmitteleinzelhandel entfielen auf heimische Produkte. Auch in der Gastronomie bleibe österreichischer Wein klarer Marktführer. Um den Weinabsatz anzukurbeln, sollen die Marketingkampagnen verstärkt werden.

cri/rst

