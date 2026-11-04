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04.11.2026 11:35:13
Weir Q3 Orders Climb, Sees FY26 Operating Margin Above 20%
(RTTNews) - Weir Plc (WEIR.L), a UK-based mining technology company, reported a year-over-year increase of 8 percent in third quarter group orders.
The company's third quarter group orders climbed 8 percent year-on-year to £687 million.
Group aftermarket orders were up 10 percent, and Group Original Equipment orders increased 3 percent from the prior year.
Looking ahead, Weir expects to have a positive underlying demand in the fourth quarter, besides delivery of large aftermarket backlog.
The company said it remains on track to deliver in line with current market expectations for 2026, for growth in operating profit, and operating margins of above 20 percent.
Weir anticipates to achieve slightly higher than the normal operating range of 0.5 to 1.5 times net debt to EBITDA, and foresees the net interest expense to reach around £90 million for fiscal 2026.
WEIR.L shares are currently trading at 2,434 pence, down 7.60 percent or 200 pence.
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