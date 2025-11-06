Weis Markets legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Weis Markets äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Weis Markets hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,24 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at