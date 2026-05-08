Weis Markets legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Weis Markets lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,13 USD. Im letzten Jahr hatte Weis Markets einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Weis Markets mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at