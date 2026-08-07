Weis Markets öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Weis Markets hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Weis Markets 1,01 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Weis Markets mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at