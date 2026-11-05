Weis Markets stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weis Markets stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Weis Markets hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,96 Prozent auf 1,28 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at