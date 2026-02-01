Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
01.02.2026 10:00:00
Weißer Riese: Mehr Frische und mehr Power
Riesig neu, riesig stark – Weißer Riese startet kraftvoll ins neue Jahr: Mit verbesserter Formel und neuer Dufttechnologie¹ setzt die Marke neue Maßstäbe in Sachen Fleckenentfernung, Geruchsneutralisation und Strahlkraft und bleibt dabei ihrem Qualitätsversprechen treu. Zum 60. Geburtstag erstrahlt die Traditionsmarke Weißer Riese durch ein modernisiertes Design und mit neuem Claim im Handel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
