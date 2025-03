Weißes Haus: Autozölle werden am Mittwoch angekündigt

Von Gavin Bade

DOW JONES--Das Weiße Haus wird Zölle auf Autos am Mittwochnachmittag (Ortszeit) vorstellen. Das sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

Das Ausmaß der Zölle ist nach wie vor nicht bekannt. Das Weiße Haus hatte in Erwägung gezogen, Zölle auf komplette Autos zu erheben, nicht auf Autoteile, wie der Senator Bernie Moreno, sagte. "Es werden etwas vier Millionen Autos in Mexiko oder Kanada hergestellt und in den USA verkauft, und wir werden dafür sorgen, dass diese Autos hier produziert werden", sagte der republikanische Senator.

