Weißes Haus: Biden fliegt bei Europa-Reise nicht in die Ukraine

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung ist Spekulationen entgegengetreten, US-Präsident Joe Biden könnte bei seiner Europa-Reise in den kommenden Tagen auch die Ukraine besuchen. "Die Reise wird darauf ausgerichtet sein, die Welt weiterhin für die Unterstützung des ukrainischen Volkes und gegen Präsident Putins Einmarsch in der Ukraine zu mobilisieren", teilte Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Sonntag auf Twitter mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin mit. "Aber es ist nicht geplant, in die Ukraine zu reisen." Man werde noch am Sonntag weitere Einzelheiten zu der Reise mitteilen.

In US-Medien wird seit Tagen darüber spekuliert, dass Biden nach seinen Terminen in Brüssel Polen besuchen könnte.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte am Sonntag im US-Sender CNN ebenfalls, sie wisse von keinen Diskussionen über einen Abstecher in die Ukraine. Sie verwies darauf, dass die Regierung US-Staatsbürger davor warne, in die Ukraine zu reisen. "Das ist ein Land im Krieg."

Biden reist nach Angaben des Weißen Hauses am Mittwoch nach Europa. Am Donnerstag will er dort an Gipfeltreffen der Nato, der G7 und der EU teilnehmen. Es ist Bidens dritte Europareise seit seinem Amtsantritt im Januar 2021./cy/DP/mis