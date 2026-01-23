KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
23.01.2026 07:12:00
Weißes Haus verbreitet KI-manipulierte Aufnahme von festgenommener Aktivistin
In Minnesota wurden Aktivistinnen festgenommen, die Proteste gegen ICE organisiert haben sollen. Von einer hat das Weiße Haus ein Foto manipulieren lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
