04.09.2026 09:36:38

Weißes Haus verpackt Trumps Politik in Online-Spielautomaten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Weiße Haus hat die Politik von US-Präsident Donald Trump in einen Online-Spielautomaten übersetzt. In Anlehnung an die frühen Videospiele in Spielhallen bietet die Regierungszentrale auf ihrer Homepage unter dem Titel "Arcade" mehrere Spiele im grob pixeligen Retro-Design an, die die zentralen Themen der US-Regierung aufgreifen. Gleich zwei Spiele inszenieren Trumps Politik gegen irreguläre Einwanderung und die Sicherung der Grenze zu Mexiko.

Migranten werden im Spiel zu Schlange aus Häftlingen

"Schütze die Grenze vor der heranrückenden Horde", steht unter dem Spiel "Build The Wall", bei dem Nutzer eine Mauer an der Grenze errichten sollen. "Rio Run" funktioniert wie das Handy-Spiel Snake - allerdings sammelt dabei die Figur eines Grenzbeamten Figuren, die Migranten darstellen sollen, auf dem Spielfeld ein. Anschließend reihen sie sich in einer immer länger werdenden Schlange hinter ihn ein und tragen orangefarbene Häftlingskleidung.

Geradezu harmlos wirkt dagegen das Spiel "Flappy Bill", das mit seinem Namen und Spielprinzip an den populären Smartphone-Titel "Flappy Bird" erinnert und den Nationalstolz in den Fokus rückt. Der Spieler soll dabei einen Weißkopfseeadler - den Wappenvogel der USA - durch die Umgebung der Parkanlage National Mall in der Hauptstadt Washington steuern. Dort befinden sich berühmte Monumente und an einem Ende auch das Kapitol. Andere Themen sind die Ernährung an Schulen und die "Trump Accounts", ein von der Regierung propagiertes Anlagemodell für Kinder./nak/DP/stk

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