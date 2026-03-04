04.03.2026 08:54:38

Weiter Angriffe am Golf - Saudi-Arabien fängt Marschflugkörper ab

RIAD (dpa-AFX) - Der Iran hat seine Angriffe in den Golfstaaten am fünften Tag des Nahostkriegs fortgesetzt. Saudi-Arabien fing zwei mutmaßlich iranische Marschflugkörper sowie zehn Drohnen ab. Das teilte das saudische Verteidigungsministerium mit. Die Marschflugkörper wurden in der Region al-Chardsch südöstlich der Hauptstadt Riad abgeschossen, wo sich ein wichtiger US-Luftwaffenstützpunkt befindet. Die Basis wurde in vergangenen Tagen bereits mehrfach mit Drohnen angegriffen. Zudem seien mehrere Drohnen abgefangen worden, die in den saudischen Luftraum eingedrungen waren.

Die Regierung des Nachbarlands Katar teilte mit, Iran habe den wichtigen US-Militärstützpunkt al-Udaid mit ballistischen Raketen angegriffen. Eine Rakete sei an der Basis eingeschlagen, es habe aber keine Opfer gegeben, hieß es aus dem katarischen Verteidigungsministerium. Eine zweite Rakete sei abgefangen worden.

Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran greift Teheran seit Tagen unter anderem Ziele in den Golfstaaten an, darunter auch US-Militärstützpunkte und -Botschaften. Die Golfstaaten liegen teils nur einige Dutzend, teils einige Hundert Kilometer von Irans Küste entfernt. Sie sind damit ein leichteres Ziel als etwa Israel. Die meisten der Raketen und Drohnen zielten bisher auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar und Bahrain./jot/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen zum Handelsende tiefrot
Der heimische Aktienmarkt drehte am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich sichtbar. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen