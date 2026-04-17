Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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17.04.2026 10:35:00
Weitere Entlassungswelle bei Disney: Bis zu 1000 Mitarbeiter betroffen
In den kommenden Wochen will der Unterhaltungsriese Disney laut Berichten bis zu 1000 Mitarbeiter entlassen, darunter auch Marvel-Angestellte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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