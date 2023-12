Weitere Firma der Signa Gruppe muss Insolvenzantrag stellen

Düsseldorf (Reuters) - In Österreich hat eine weiteres Unternehmen aus der weit verzweigten Signa Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko Insolvenzantrag gestellt.

Über das Vermögen der Signa Informationstechnologie GmbH sei ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet worden, teilte der Gläubigerschutzverband KSV 1870 am Dienstag mit. Die Gesellschaft sei die IT-Dienstleisterin der Signa-Immobiliengruppe. Das Unternehmen solle fortgeführt werden. "Der Fortbetrieb des Schuldnerunternehmen ist für die gesamte 'SIGNA Gruppe' (...) von erheblicher Bedeutung", teilte ein KSV1870-Vertreter mit.

Der verschachtelte Signa Konzern ist das bisher größte Opfer der Turbulenzen am Immobilienmarkt. Neben gestiegenen Zinsen machen Immobilien-Unternehmen auch höhere Baukosten und das Ausbleiben großer Immobilien-Transaktionen zu schaffen. Die Signa Holding hatte Ende November in Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Einige kleinere Signa-Töchter hatten auch in Deutschland entsprechende Anträge gestellt. Insidern zufolge sind weitere Insolvenzanträge von Unternehmen aus der Signa Gruppe zu erwarten.

