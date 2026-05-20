BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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20.05.2026 18:23:41

Weitere Jobs fallen weg: BASF dreht erneut an der Sparschraube - Fixkosten im Blick

Noch ist die genaue Zahl nicht bekannt, doch BASF setzt beim Personal nochmals den Rotstift an. Innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre soll jeder fünfte Euro bei den festen Ausgaben eingespart werden. Erneut verkauft der Chemieriese eine Abteilung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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