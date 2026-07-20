Weitere Milliarden für Arizona: TSMC-CFO kündigt Ausbau der US-Investitionen an

TSMC erhöht Investitionen in Arizona im Interview mit CNBC deutlich

Konzern sieht laut CFO Huang mehrjährigen strukturellen KI-Nachfrageboom

TSMC-Aktie schließt in Taipeh im Plus

TSMC stockt sein Engagement in Arizona um weitere 100 Milliarden US-Dollar auf und hebt die Gesamtinvestitionssumme in den USA damit auf 265 Milliarden US-Dollar. Das kündigte Finanzvorstand Wendell Huang im Interview mit CNBC an. Für den Auftragsfertiger ist der Schritt Teil einer strukturellen, mehrjährigen Nachfragewelle nach Halbleitern für Künstliche Intelligenz, die aus Sicht des Managements noch lange anhält.

Huang sieht sich in einer Position der Stärke

Im Gespräch mit dem US-Sender begründet Huang die Aufstockung mit der robusten Kundennachfrage im US-Markt und der starken Unterstützung durch die amerikanische Regierung. Seine Kernbotschaft an Konkurrenten ist unmissverständlich: TSMC wolle in der aktuellen Nachfragewelle niemandem auch nur einen Krümel vom Tisch überlassen, solange der Trend intakt bleibt. Daraus soll sich nach seiner Einschätzung weiterhin profitables Wachstum für die Aktionäre speisen. Die frische Milliardensumme fließt laut Huang sowohl in klassische Fertigungsanlagen als auch in Anlagen für fortschrittliche Chipverpackung.

TSMC-Aktie vor Ausbruch? Technologiesprung wird beschleunigt

Um die steigende Nachfrage zu bedienen, beschleunigt TSMC laut Huang die Umstellung seiner Fertigungskapazitäten: Die 5-Nanometer-Technologie wird zügig auf den fortschrittlicheren 3-Nanometer-Knoten umgestellt. In Arizona läuft die erste Ausbaustufe mit 4-Nanometer-Chips bereits produktiv, während die 2-Nanometer-Technologie im Interview als nächster Wachstumstreiber genannt wird. Nach ersten Umsätzen im zweiten Quartal soll sie laut Huang im dritten Quartal spürbar an Bedeutung gewinnen. Für die US-Fertigung liefert Huang zudem ein Argument gegen eine verbreitete Anlegersorge: Die Ausbeute, also der Anteil brauchbarer Chips, liege im ersten Arizona-Werk bereits auf demselben hohen Niveau wie in den Flaggschiff-Werken in Taiwan. Damit entkräftet der Finanzchef Zweifel, TSMC könne seine Fertigungsexzellenz nicht außerhalb Taiwans wiederholen.

Höhere Baukosten, aber laut CFO tragbar

Huang räumt ein, dass der Bau von Fabriken in den USA vier- bis fünfmal teurer ist als in Taiwan und die Gewinnverwässerung mit wachsendem US-Geschäft zunächst zunimmt. Er ordnet das jedoch als Beitrag zum Aufbau eines eigenständigen US-Halbleiter-Ökosystems ein. Zugleich hebt TSMC laut Huang die Jahresprognose für die Investitionsausgaben auf eine Spanne von 60 bis 64 Milliarden US-Dollar an. Auf mögliche Lieferkettenrisiken durch Konflikte im Nahen Osten angesprochen, verweist Huang im selben Gespräch mit CNBC auf eine breit gestreute Lieferantenbasis und eigene Sicherheitsbestände, die den Effekt für TSMC begrenzbar machen.

An der Börse in Taipeh schloss die TSMC-Aktie am Montag 1,31 Prozent höher bei 2.320 Taiwan-Dollar.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Kein Ausgabeaufschlag, keine Ordergebühr: TSMC bei finanzen.net zero handeln.