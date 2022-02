Weitere Milliardenübernahme in der Spieleindustrie - Sony kauft Bungie

Auf den jüngsten Milliarden-Deal in der Gaming-Industrie zwischen Microsoft und Activision Blizzard folgt nun die Übernahme von Spieleentwickler Bungie durch Sony . Einst selbst ein Teil von Microsoft soll das Spieleunternehmen nun für 3,6 Milliarden US-Dollar an Sony verkauft werden. Was das für die Sony-Aktie bedeutet. Von Luca Bißmaier