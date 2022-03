Weitere Produktionsausfälle bei AUDI in Neckarsulm

NECKARSULM (dpa-AFX) - Im Werk von AUDI in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) kommt es seit Wochenbeginn zu weiteren Ausfällen in der Produktion. Zur Begründung nannte eine Sprecherin am Dienstag Lieferengpässe angesichts des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie sowie die aktuelle Situation bei der Versorgung mit Halbleitern.

Nach Konzernangaben ruht in Neckarsulm seit Montag die Produktion der Modelle A4 und A5. Bereits seit dem 7. März werden die Modelle A6, A7, der Sportwagen e-tron GT und R8 nicht produziert. Die Produktion soll bis zum 25. März pausieren. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Eine Sprecherin sagte, Expertinnen und Experten ermittelten den Grad der Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit fortlaufend in einem konzernweiten Krisenstab. "In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf Sicht fahren und die Lage kontinuierlich neu bewerten."/rwi/DP/eas