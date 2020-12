Weitere Sitzung der VW-Aufseher - schon Beschluss zu Vorstandsposten?

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) ist am Mittwochabend zu einer weiteren Sitzung zusammengekommen. Bei dem Treffen in großer Runde, das in der vergangenen Woche vom Präsidium vorbereitet worden war, könnte es abermals um die Neubesetzung und den künftigen Zuschnitt einiger Vorstandsressorts gehen. Entscheidungen zu Kernfragen seien aber noch unwahrscheinlich, war aus Konzernkreisen zu hören - etwa auch dazu, ob der Vertrag mit Vorstandschef Herbert Diess vorzeitig verlängert werden könnte.

Finanzchef Frank Witter will sich Mitte 2021 zurückziehen, außerdem wird ein Nachfolger für den vor kurzem ausgeschiedenen Chefeinkäufer Stefan Sommer gesucht. Diess soll dem Vernehmen nach schon Kandidaten für die Posten ins Spiel gebracht haben - doch vor allem eine Nominierung des aktuellen Audi-Finanzchefs Arno Antlitz stößt demnach auf Widerstand im mächtigen Volkswagen-Betriebsrat. Auch zu einer eventuellen Umstrukturierung von Vorstandsbereichen oder zum Aufbau eines IT- und Software-Ressorts soll es Gesprächsbedarf geben.

Um Diess' eigene Zukunft könnte es in den Beratungen möglicherweise ebenfalls gehen. Er soll erneut auf eine frühzeitige Verlängerung seines bis Frühjahr 2023 laufenden Vertrags gedrungen haben, was bei einigen der 20 Kontrolleure wohl nicht so gut ankam. In der Vorbereitung soll das Thema im engsten Zirkel bereits zur Sprache gekommen sein, eine Vorentscheidung gab es bisher jedoch nicht./jap/DP/men