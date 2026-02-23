Panasonic Aktie
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
|
23.02.2026 19:03:00
Weitere Übernahme: Chinesischer TV-Spezialist steigt bei Panasonic ein
Sony hat es vorgemacht, nun braucht auch Panasonic Unterstützung bei seinen Smart-TVs und AV-Produkten. Die bekommt es von Skyworth Display Technology Co Ltd.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
