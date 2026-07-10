Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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10.07.2026 19:15:06
Weitere Wochen der Ungewissheit: Mit seinem Schweigen schadet der VW-Vorstand dem Konzern
Das Management kündigt die größte Neuausrichtung in der VW-Geschichte an. Was diese für den geplanten Jobabbau und die von der Schließung bedrohten Werke bedeutet, bleibt der Vorstand den Mitarbeitern schuldig. Das ist nicht nur herzlos.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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