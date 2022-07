Weiterer Erfolg für BMW Motorrad Motorsport: Scott Redding fährt auch in Most auf das Podium.

Nach seinem dritten Platz im Superpole Race in Donington Park (GBR) hat sich Scott Redding (GBR) mit seiner BMW M 1000 RR nun auch in einem Hauptrennen eine Podiumsplatzierung gesichert. In Rennen eins in Most (CZE) kämpfte Redding konstant an der Spitze und ließ BMW Motorrad Motorsport und das BMW Motorrad WorldSBK Team nach 22 Runden über Platz drei jubeln. In Rennen zwei am Sonntag bestätigte Redding die starke Performance mit Rang vier.