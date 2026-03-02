El Al Israel Airlines Aktie

El Al Israel Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US28265H1032

02.03.2026 08:15:38

Weiterhin keine Flüge nach Nahost vom BER

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des militärischen Konflikts in Nahost gibt es derzeit weiterhin weder Abflüge noch Ankünfte vom Flughafen BER in und aus Ländern der Region. Das sagte ein Sprecher des Flughafens. Das betreffe unter anderem die Ziele Tel Aviv, Dubai, Erbil und Doha. Betroffene Passagiere sollten sich über die Webseiten ihrer Fluglinien informieren. In einigen Flughäfen wie in Dubai ist der Luftverkehr aktuell ausgesetzt.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen koordinierte Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran griff im Gegenzug mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. Die israelische Armee hat dabei nach eigenen Angaben Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet./wpi/DP/stw

