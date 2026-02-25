Weiterhin keine Förderung für Öl- und Gasheizungen

BERLIN (dpa-AFX) - Für den Einbau von Öl - und Gasheizungen sollen Eigentümer auch nach einer Reform des Heizungsgesetzes keine staatliche Förderung bekommen. Das stellten Union und SPD in Berlin klar. "Öl- und Gasheizungen sind nicht Teil der Förderung", sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn.

Die schwarz-rote Koalition will den Einbau von Öl- und Gasheizungen wieder erlauben, sie müssen aber ab 2029 mit einem ansteigenden Anteil von Biobrennstoffen betrieben werden. Als mögliche Heizungen werden in den Eckpunkten für ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz Wärmepumpe , Fernwärme, hybride Heizungsmodelle, Biomasseheizung, Gas- und Ölheizungen genannt.

Eine auskömmliche Förderung werde bis 2029 sichergestellt, hieß es. Dieser Satz beziehe sich allerdings auf klimafreundliche Heizungen wie etwa Wärmepumpen, erläuterten die Koalitionäre./tam/DP/jha