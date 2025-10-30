|
Weiterhin schwache Herbstbelebung am Arbeitsmarkt erwartet
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt erwarten Experten aktuell nur wenig Bewegung. An diesem Donnerstag gibt die Bundesagentur für Arbeit ihre Statistik für Oktober bekannt. Die Herbstbelebung dürfte weiterhin schwach ausfallen, so dass die Zahl der Arbeitslosen von 2,955 Millionen im September nur wenig gesunken sein dürfte.
Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht für die nächsten drei Monate von einer vergleichsweise neutralen Entwicklung mit saisonalen Effekten aus. Die Arbeitslosigkeit werde nicht signifikant steigen, die Beschäftigung aber auch nicht.
Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, wird bei der Vorstellung des Berichtes in Nürnberg auch auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt eingehen. Trotz großer Unsicherheiten wegen der konjunkturellen Schwäche hatte sich zuletzt weiterhin eine grundsätzlich günstige Situation abgezeichnet: Es standen mehr Stellen zur Verfügung, als sich junge Frauen und Männer beworben hatten. Allerdings zeigte sich die Situation regional stark unterschiedlich./dm/DP/jha
