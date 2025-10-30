30.10.2025 05:49:39

Weiterhin schwache Herbstbelebung am Arbeitsmarkt erwartet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt erwarten Experten aktuell nur wenig Bewegung. An diesem Donnerstag gibt die Bundesagentur für Arbeit ihre Statistik für Oktober bekannt. Die Herbstbelebung dürfte weiterhin schwach ausfallen, so dass die Zahl der Arbeitslosen von 2,955 Millionen im September nur wenig gesunken sein dürfte.

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht für die nächsten drei Monate von einer vergleichsweise neutralen Entwicklung mit saisonalen Effekten aus. Die Arbeitslosigkeit werde nicht signifikant steigen, die Beschäftigung aber auch nicht.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, wird bei der Vorstellung des Berichtes in Nürnberg auch auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt eingehen. Trotz großer Unsicherheiten wegen der konjunkturellen Schwäche hatte sich zuletzt weiterhin eine grundsätzlich günstige Situation abgezeichnet: Es standen mehr Stellen zur Verfügung, als sich junge Frauen und Männer beworben hatten. Allerdings zeigte sich die Situation regional stark unterschiedlich./dm/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen