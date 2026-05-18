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18.05.2026 06:31:29
Welby präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Welby hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -20,270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 133,4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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