Welby präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Welby hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -20,270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 133,4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at