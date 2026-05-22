Welcast Steels hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Welcast Steels lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,64 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,96 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Welcast Steels im vergangenen Quartal 29,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 85,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Welcast Steels 208,1 Millionen INR umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 83,090 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Welcast Steels ein Ergebnis je Aktie von -5,290 INR vermeldet.

Welcast Steels hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 489,74 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 845,03 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at