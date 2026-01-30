Welcast Steels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Welcast Steels hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 49,47 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Welcast Steels im vergangenen Quartal 26,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 88,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Welcast Steels 230,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at