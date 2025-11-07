Welcast Steels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Welcast Steels stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 50,64 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 206,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Welcast Steels 162,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at