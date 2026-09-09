Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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09.09.2026 16:59:12
Welcome, Brad: BMW Motorrad Motorsport begrüßt Brad Binder als neuen Werksfahrer für die WorldSBK ab 2027.
+++ Brad Binder startet ab 2027 auf der BMW M 1000 RR des ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Teams. +++ Binder wechselt nach sechs Jahren in der MotoGP in die WorldSBK. +++ Alte Bekannte: Binder und Miguel Oliveira waren bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Kategorien Teamkollegen. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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