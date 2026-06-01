Welcure Drugs Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Welcure Drugs Pharmaceuticals veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,40 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 INR. Im Vorjahr hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,66 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 245,50 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at