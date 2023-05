WELL Health Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WELL Health Technologies hat am 12.05.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WELL Health Technologies 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169,4 Millionen CAD – ein Plus von 33,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WELL Health Technologies 126,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at