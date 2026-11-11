WELL Health Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WELL Health Technologies präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

WELL Health Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 407,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 364,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at