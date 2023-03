WELL Health Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WELL Health Technologies hat am 21.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 156,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WELL Health Technologies 115,7 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,240 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte WELL Health Technologies ein EPS von 0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 569,14 Millionen CAD gegenüber 302,32 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,238 CAD und einem Umsatz von 566,09 Millionen CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at