WELL Health Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WELL Health Technologies hat am 31.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,030 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 115,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WELL Health Technologies 17,2 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,080 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei WELL Health Technologies ein Gewinn pro Aktie von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 501,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 302,32 Millionen CAD, während im Vorjahr 50,24 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,196 CAD und einen Umsatz von 299,54 Millionen CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at