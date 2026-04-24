WELL LEAD MEDICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WELL LEAD MEDICAL stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,21 CNY gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 348,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 357,0 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at