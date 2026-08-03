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03.08.2026 06:31:29
WELL LEAD MEDICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
WELL LEAD MEDICAL ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WELL LEAD MEDICAL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,14 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WELL LEAD MEDICAL 0,210 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,74 Prozent auf 411,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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