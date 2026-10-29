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29.10.2026 06:31:29
WELL LEAD MEDICAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
WELL LEAD MEDICAL hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,16 CNY gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 448,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 440,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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