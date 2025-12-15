Wellco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wellco hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Wellco hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 31,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,160 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 39,750 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -17,760 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,42 Prozent zurück. Hier wurden 8,48 Milliarden JPY gegenüber 8,60 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at