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16.03.2026 06:31:29
Wellco gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wellco lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,82 JPY. Im Vorjahresquartal waren 3,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wellco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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