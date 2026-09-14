Wellco hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wellco präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Wellco hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,580 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wellco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at