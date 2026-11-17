Wellesley stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,41 INR gegenüber -3,810 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Wellesley hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 288,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 189,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at