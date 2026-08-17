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17.08.2026 06:31:29
Wellesley öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wellesley ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wellesley die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 1,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wellesley noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 INR in den Büchern gestanden.
Wellesley hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 373,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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