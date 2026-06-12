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12.06.2026 06:31:29
Wellesley: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Wellesley hat am 10.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 INR. Im Vorjahresviertel hatte Wellesley 3,26 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 426,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 406,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,45 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,05 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,34 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,20 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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