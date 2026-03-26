Wellfield Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wellfield Technologies hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wellfield Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen CAD im Vergleich zu 0,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at