Wellfield Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wellfield Technologies lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Wellfield Technologies 0,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,7 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at