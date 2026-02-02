|
Wellfield Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wellfield Technologies lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Umsatzseitig standen 0,7 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 18,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wellfield Technologies 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
